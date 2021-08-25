باشرت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً هائلاً اندلع في ناقلة وقود على طريق جدة مكة قرب مخطط الزايدي، ونتج عنه احتراق الناقلة وامتداد النيران إلى عدد من المركبات في الموقع. وأبلغ شهود عيان «عكاظ» أن الناقلة تعرضت لحادثة سير نتج عنها انفجارها في الموقع وانتشار ألسنة اللهب في المكان إثر تدفق البنزين واشتعاله على الأرض والمنطقة المحيطة بالحادثة ولحقت ألسنة اللهب بعدد من السيارات التي صادف مرورها بالموقع.وساهمت يقظة رجال أمن الطرق في تقليل الخسائر، بعدما عمل رجال الأمن على إيقاف حركة السير على مسافة بعيدة من موقع الاشتعال، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والقوات الخاصة بأمن الطرق إلى الموقع، وجرى إغلاق الطريق فوراً والمباشرة في إطفاء النيران المندلعة. وقال بيان ‏الدفاع المدني إنه تم إخماد حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة مكة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات.