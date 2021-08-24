ألزمت وزارة التعليم كافة المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بوضع روابط الدروس المسجلة من قنوات عين على منصة مدرستي بشكل يومي، وكذلك التكليفات اليومية والمهام الأدائية المطلوبة من الطلاب والطالبات. جاء ذلك في النموذج التشغيلي الذي وضعته وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية والذي سيستمر العمل به حتى تاريخ ٣٠ أكتوبر من العام الجاري أو حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة.

وأكدت الوزارة على أن يقوم مديرو ومديرات المدارس برفع الجداول الدراسية على منصة مدرستي ونظام نور، وأن يكون مطابقا للفصول الحضورية مع ربط الفصول والحصص بالمعلمين والمعلمات، وكذلك رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي ونظام نور بشكل يومي.

أما فيما يخص المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فقد وجهت الوزارة بحضور المعلمين والمعلمات إلى المدرسة يوما واحدا في الأسبوع طيلة فترة (الدراسة عن بعد)، وذلك من أجل متابعة الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة والذين سيلزَمون هم بدورهم بالحضور يوم واحد في الأسبوع مع أولياء أمورهم من أجل أخذ التكليفات ومتابعة التقدم الدراسي.

يذكر أن الوزارة قد وضعت عددا من الضوابط الخاصة بتشغيل المدارس بشكل حضوري للمرحلتين المتوسطة والثانوية في حين ستكون العودة الحضورية في المرحلة الابتدائية بتاريخ ٣٠ أكتوبر من العام الحالي.