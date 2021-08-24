وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية أمس (الإثنين) اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية, وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

حضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع شويجو سيرجي ومن جانب المملكة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع.

وكان سموه قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي «آرمي- 2021».

فيما التقى سموه اليوم (الثلاثاء) برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم روسيا الاتحادية متوجهًا إلى المملكة، وكان في وداعه معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأحمد والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء طلال العتيبي والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد سعد الكثيري.