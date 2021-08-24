كشف رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الجامعة ستصل إلى التحصين الكامل مع بداية العام الدراسي، الأسبوع القادم، "إذ وصلنا الآن إلى نسبة 83% وهذه النسبة سترتفع مع بداية العام الدراسي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور العتيبي على مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية أمس (الاثنين)، بحضور مستشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد المهنا، ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي، ورئيس المركز الدكتور شاهر الشهري، وعميد القبول والتسجيل وعميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد العيسى، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف.

وقدم الدكتور غازي العتيبي شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الدولة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين في المملكة، مما مكن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها، مثمناً متابعة وحرص أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وتوجيههما بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وقال: نقدر عالياً التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، لجميع الإجراءات التي تقوم بها الجامعة لضمان عودة آمنة للدراسة حضورياً، ودعم وزير التعليم اللامحدود للجامعة.

وأوضح الدكتور العتيبي أن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يومياً، وأبوابه مفتوحة يومياً طوال أيام الأسبوع لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين، حيث إن نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في نفس اليوم أو اليوم التالي بأقصى حد، حيث بلغت نسبة تحصين منسوبي الجامعة بجرعتين حتى الآن 83% والنسبة متزايدة تصاعدياً بشكل يومي.

وشدد على أهمية التحصين بجرعتين واعتماد ذلك شرطاً أساسياً لدخول مقرات الجامعة، كما أن الطلاب غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة وسيُعتبر وضعهم الأكاديمي منقطعا أو منسحبا، كما أن أعضاء هيئة التدريس غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بدخول الجامعة، وسيُحتسب عدم حضورهم غياباً بعذر لا يستحق عنه راتباً، فيما سيتم التعامل مع الموظفين غير المحصنين بجرعتين وفقاً للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.