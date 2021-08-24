نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية في كافة مناطق المملكة للتأكد من وجود «بطاقة كفاءة الطاقة» على منتجات (الثلاجات، المجمدات، المجففات، الغسالات، المكيفات).

وشملت الجولات (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتجت عنها 2024 زيارة، ومخالفة 16 منشأة، وضبط 102 منتج مخالف.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة «أسود وأبيض»، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضحة «مطموسة، ممزقة، غير مقروءة»، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة (النجوم).

وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.