أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 353 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 456 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 542,707 حالات، من بينها 4377 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1108 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 529,833 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8497 حالة وفاة.