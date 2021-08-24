التقى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، مديري ومديرات المدارس بقطاعي المحافظة وتهامة قحطان، عن طريق الزوم، وذلك في لقاء نظمته الإدارة المدرسية (بنين -بنات)، ضمن مواكبة جهود وزارة التعليم، وللاطمئنان على جاهزية المدارس لانطلاقة العام الدراسي الجديد حضورياً لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأكد مدير تعليم المحافظة على الدور الريادي والمهم لمديري المدارس، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم أجمع؛ مُشيداً بالتوجيه السامي القاضي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي الحالي، الذي أتى مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، ومنسوبي المدرسة في ظل وجود هذه الجائحة العالمية. وشدد خلال اللقاء على ضرورة التطبيق الفعلي لكامل الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة «وقاية»، والعمل على إيجاد بيئة مدرسية صحية آمنة، مع استمرار التعلم الإلكتروني عن بُعد للمرحلة الابتدائية حسب ما نصت عليه آليات العودة الحضورية للمدارس، كما أكد على دور مديري المدارس في تذليل العقبات كافة التي تواجه الطالب أو الطالبة وتحول دون حصوله على حقه في العملية التعليمية، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لدورهم المهم في هذه المرحلة لاستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للفئة العُمرية من( 12-18) عاماً، والاستفادة من حملات التطعيم التي تنظمها إدارة التعليم مع القطاعات الصحية في تهامة والسراة. وأوضح أن على مدير ومديرة المدرسة مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات المهنية الطارئة التي تسببت بها جائحة كورونا، وتقديم البرامج الهادفة في مجالات التوعية، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات بصفة خاصة، والمجتمع المدرسي بشكل عام، متطلعاً إلى بذل المزيد من قِبلهم لمواكبة المتغيرات الحديثة، واستغلال الميزانية التشغيلية وفق مجالاتها المحددة في اللوائح التنظيمية لتحقيق التطلعات المأمولة التي تضمن إيجاد البيئة المدرسية الآمنة لعودة حضورية، بعد ذلك تمت مناقشة محاور مدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها الخطط الدراسية المطورة، ونظام الفصول الدراسية الثلاثة والدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، والمتطلبات الأساسية لها، ونظم وأدلة الاختبارات، ودور مدير المدرسة في آلية سد العجز، والشؤون المالية وآلية الصرف.