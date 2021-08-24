نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر اليوم (الثلاثاء)، في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي معلنا بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني بأنه تم اليوم ولله الحمد إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض؛ بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى ٦٠٠ ألف كم2 من مساحة المملكة العربية السعودية، وتهدف أيضًا إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.

وأضاف أن هذه البيانات ستساهم بإذن الله في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث إن المملكة تُعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال، والثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات.

وقال إن أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة العربية السعودية، وبين أن الهيئة تستهدف أيضًا من خلال هذه الأعمال الحصول على:

بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية.

خرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية بالإضافة إلى

التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.

كما سيتم أيضًا أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة، من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.