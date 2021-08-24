نظمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً علمياً بعنوان (خطر جماعة الإخوان الإرهابية على الفرد والمجتمع) لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة، ألقاه مستشار الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالعزيز الريس، وذلك بمشاركة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة الشيخ الدكتور سلطان المطوع عبر الاتصال المرئي.

وتحدث الشيخ الريس عن توحيد الصف وأساليب وطرق الجماعات في محاولة تفكيك المجتمع، وفصَّل في بيان شبهات مؤيدي الثورات، والرد عليها وبيان مخالفتها لمنهج السلف، وذكر الأدلة الشرعية التي تبين فساد معتقد تنظيم الإخوان الإرهابي، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك. كما ذكر انحرافات جماعة الإخوان وطرق محاولاتهم اختراق الأفراد والمجتمعات الإسلامية وطعنهم في أهل السنة والجماعة. وتأتي هذه البرامج واللقاءات ضمن حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق أعمالها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.