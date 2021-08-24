وقعت أمانة منطقة عسير، اتفاقية تنفيذ مع إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال إنترنت الأشياء وتطبيقاتها، والتي ستطور بموجبها منصة إلكترونية ذكية لإدارة أعمال النظافة، وذلك ضمن إستراتيجية أمانة عسير للتحول الرقمي الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة ومرتاديها من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتنظيم الخدمات المقدمة. ويمتاز المشروع بتطوير منصة إلكترونية تهدف إلى الرقابة على عمليات جمع النفايات، وإدارة العمليات البيئية باستخدام أحدث التقنيات، يمكن من خلال المنصة إدارة عمليات جمع النفايات بصورة ذكية تسهم في تحسين البيئة وتقلل من التكاليف التشغيلية، وكذلك تجهيز غرفة تحكم بدقة ومعايير عالية لعرض العمليات التشغيلية ورصد البلاغات في مقر الأمانة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخطط التشغيلية. وتهدف أمانة عسير من خلال تبني تقنيات إنترنت الأشياء، إلى تحسين تجربة سكان وزوار المنطقة بشكل عام، وتطوير عملياتها التشغيلية لتصبح أكثر مرونة، كما تضمنت الاتفاقية تطبيق حلول إنترنت الأشياء في مكب النفايات بوادي بن هشبل التابع للمنطقة للتأكد من السلامة العامة، وضمان التعامل مع المهملات بمعايير عالية لضمان الحفاظ على البيئة، وإتمام عمليات التجميع إلى المردم وإحكام الرقابة الإلكترونية عليها. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاتفاقية ستعزز خطة الأمانة في التحول الرقمي الفعال الذي يمنح خدمات بلدية أفضل وأذكى وأيضا يحقق كفاءة تشغيلية تمكننا من تقديم خدمات بلدية ذات مستوى عال يصب في مصلحة سكان عسير وزوارها، معتمدين في ذلك على الاستخدام الأمثل لما توصلت إليه التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الصناعي وتحليل البيانات لاتخاذ أفضل القرارات ورفع الكفاءة التشغيلية. وتعتزم أمانة عسير تفعيل الإدارة الذكية لإدارة العمليات البيئية وإدارتها بشكل فعال، بكفاءة عالية للأعمال التشغيلية وتقليل الوقت اللازم للاستجابة. ويأتي ذلك، كجزء من إستراتيجية أمانة عسير لتقديم الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وتساهم في ضمان ورفع مؤشرات جودة الحياة.