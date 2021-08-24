وقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على الجهود التي بذلتها الأمانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري بالمحافظة، واطلع برفقة المختصين من الأمانة على مواقع العمل الجارية التي تشمل عدداً من المحاور الرئيسية وأسواق النفع العام «مثل سوق الفحم والحطب، وسوق الخردة»، ووجه بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي وسبل المعالجة والتطوير المستقبلي وفق توجيهات ومستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما قدم المختصون لأمين الطائف خطة عمل تحسين المشهد الحضري الجارية، والجهود المتحققة لمعالجة التشوهات مثل حفر الشوارع وملاحظات أعمدة الإنارة، والنظافة العامة، وغيرها من الأعمال الجارية على نطاق واسع من المحافظة والمواقع السياحية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات الفرعية والفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني. وكشفت الأعمال المنفذة أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في معالجة التشوه البصري، وتعزيز أعمال الحصر والمعالجة السريعة ضمن مبادرات جودة الحياة والمنبثقة عن رؤية المملكة 2030، كما أن كثافة الإقبال السياحي على الطائف خلال الفترة الماضية عززت جهود الأمانة لتحقيق الجاذبية البصرية للمنطقة كونها من أهم مدن السياحة الداخلية، وتراعي أمانة الطائف المحافظة على الطبيعة العامة والهوية العمرانية المميزة، وكان لجهود تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل)، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940) كبير الأثر في تحقيق أهداف المبادرة. ومن جهة أخرى، عقد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي لقاءً مع مدير إدارة المرور بالطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني وبحضور مندوب شرطة المحافظة المقدم سالم الطويرقي سبل التعاون المشترك بين الأمانة والإدارتين في مجال معالجة التشوه البصري، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات المختصة في هذا الصدد.