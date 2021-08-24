كشفت وزارة الصحة تحصين أكثر من 13 مليون شخص من سكان المملكة بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلنت «الصحة» من خلال الموقع المخصص لإحصاءات إصابات كورونا واللقاحات في المملكة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم بلغ 34,588,680 جرعة، منها 21,567,147 جرعة أولى، و13,021,533 جرعة ثانية.

وأكدت أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفايروس، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.