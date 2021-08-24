وقع مدير الشؤون الصحية في الطائف سعيد بن جابر القحطاني، ورئيس بلدية القريع بني مالك عتيق بن ناحي الجعيد، اتفاقية شراكة بين الجهتين في إطار تكامل الجهود لخدمة المجتمع، حيث قدمت بلدية القريع بني مالك مقراً لمركز لقاحات كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعرب مدير المشاركة المجتمعية بصحة الطائف عبدالرحيم أحمد المالكي، عن شكره وتقديره لرئيس بلدية القريع بني مالك على هذه المبادرة المميزة التي أسهمت في تشغيل مركز اللقاح لخدمة سكان بني مالك وما حولها، وتذليل كافة الصعاب وتجنيد المكان كمركز طبي، لافتا إلى أنه تم تجهيز المبنى بكافة التجهيزات اللازمة، موضحا أن هذا التكامل يؤكد عمل الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد.

يشار إلى أن المكان يتسم بموقعه الإستراتيجي، ويمكن الوصول إليه بكل سهولة، وزوّد مستشفى القريع المركز بالمتطلبات اللازمة ليكون مقرا نموذجيا يقدم التطعيمات اللازمة ضد «كورونا»، وبالذات للطلاب والطالبات، كون التطعيم أصبح إلزاميا للدخول إلى المدارس، ويستهدف المركز مع انطلاقته هذه الفئة لمواكبة العام الدراسي، وخدمة الطلاب في النطاق الذي يغطيه المستشفى.