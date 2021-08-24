بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للويس لاكالي بو، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية لويس لاكالي بو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للويس لاكالي بو، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.