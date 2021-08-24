يتيح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب التسجيل في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية طوال العام عبر 109 مقرات للاختبارات المحوسبة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرا خارجها، مع اختيار الوقت والمكان المناسب لأداء الاختبار، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة:https:/‏/‏e-services.qiyas.sa/‏Qiyas.TRAS.Web.Internet/‏. ويقدم اختبار STEP لطلبة الثالث الثانوي، وخريجي المرحلة الثانوية والجامعية، والمتقدمين على أقسام اللغة الإنجليزية، والمتقدمين لبرامج الدراسات العليا، والراغبين في الالتحاق ببعض الكليات العسكرية، إضافة إلى معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة إتقان اللغة، والراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، وهو اختبار معتمد من عدة جهات حكومية وخاصة.