وفرت إدارة تعليم المنطقة الشرقية 134.463 مستلزماً صحياً لـ965 مدرسة لضمان العودة الآمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن المستلزمات الصحية تضمنت معقمات خاصة بالأيدي والأسطح، وصابونا لغسيل اليدين ومناديل ورقية إضافة لأجهزة قياس الحرارة، مشيراً إلى تدشين مسار خاص للطلاب والطالبات لتلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة في مركز لقاحات الظهران (اكسبوا)، ومركز للقاحات بمحافظة الجبيل، فضلاً عن المراكز السابقة التي ما زالت تواصل إعطاء اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم. وأضاف: جدولت الإدارة خارطة واسعة من البرامج الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة، لضمان العودة الآمنة لمنسوبيها ورفع سقف التوعية والتثقيف بينهم تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفايروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية التي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.