وقف نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، أمس (الاثنين)، على استعدادات المدارس لبداية العام الدراسي الجديد. جاء ذلك خلال جولة على متوسطة إبراهيم الثويني، ابتدائية الفتح، ومتوسطة ابن حبان، وسلم خلالها عدداً من الطلاب كتبهم الدراسية.ونوه نائب أمير منطقة حائل، بدعم الدولة لقطاع التعليم ومنسوبيه والحرص على صحة وسلامة الجميع وتكامل جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسي، معرباً عن شكره لوزير التعليم ولمدير ومنسوبي التعليم بالمنطقة، متمنياً للطلاب والطالبات مزيداً من التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.من جانب آخر، زار الأمير فيصل بن فهد، مركز اللقاحات بمركز الملك عبدالعزيز للتدريب الكشفي التابع للتعليم، واطلع على الخدمات وآلية العمل، ودشن منصة التطوع لمنسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات.