استمرت حالات كورونا الجديدة في الانحسار وهبطت من سقف الألفية إلى 360 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح التقرير اليومي لوزارة الصحة الذي صدر أمس، تسجيل تعافي (741) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4487) حالة منها (1127) حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل إلى (542354)، وحالات التعافي (529377)، فيما تم تسجيل (9) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8490) حالةونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.