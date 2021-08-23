عاشت جامعة الطائف في اليومين الماضيين حالة من الازدحام والارتباك في عمليات دخول وتنظيم راغبي لقاح كورونا، وعبر المراجعون عن انزعاجهم من طول فترة الانتظار أمام البوابات. وأكدوا لـ«عكاظ» أن منسوبي الجامعة رفضوا فتح البوابات بحجة عدم توفر اللقاح!



وطبقا لعدد من المراجعين فإنهم منحوا أرقاما للانتظار ثم طلب منهم العودة في اليوم التالي وفوجئوا بالأبواب مغلقة، وأن منسوبي الجامعة أبلغوهم أن لا دخول إلا لأصحاب المواعيد، وأضاف المراجعون، أن مرضى وأصحاب احتياجات خاصة أرهقهم الانتظار أمام بوابات الجامعة في طقس حار وبسبب الزحام استعانت الجامعة بالجهات الأمنية لتنظيم الزحام..



في المقابل قطعت جامعة الطائف بعدم صحة ما أشيع عن عدم توفر اللقاحات، وأكدت التزامها بالتعليمات الواردة لضمان العودة الحضورية للطلاب وتقيدهم بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني.



وأوضحت الجامعة في بيان اليوم (الاثنين) أنها بدأت التوعية بأهمية أخذ اللقاح بجرعتيه في 4-8-2021 وأعلنت تحصين المستجدين في 7-8-2021 مع جدولة مواعيد التحصين بحسب الأرقام الجامعيِّة، وتمت مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعويَّة بأهميَّة الجرعتين مع حصر عدد الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح.



وأكدت جامعة الطائف في بيانها أن مركز اللقاح قدم ما يقارب 50 ألف جرعة حتى اليوم (الاثنين)، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية.