أطلق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر محافظة جدة اليوم، حملة «استخدمها لا تدمنها» التي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه، بحضور أمين المحافظة صالح التركي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقه فهد بن رقوش.

وكرّم الأمير سعود بن عبدالله الجهات الداعمة للحملة، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة زهير المرحوم إلى أن الجمعية من منطلق دورها الاجتماعي حرصت على إطلاق الحملة التي تستهدف شرائح المجتمع كافة بداية بالوالدين والشباب والأطفال والمختصين، وتركز أهدافها وأعمالها على توعية الأسرة بآثار الإدمان التقني وتقديم استشارات وبرامج توعوية لطرق العلاج من الإدمان التقني وكذلك مناقشة آثارها وسبل علاجها من قبل المختصين.

وثمن مدير جمعية المودة المهندس محمد آل رضي للأمير سعود بن جلوي تدشين مبادرة «استخدمها لا تدمنها».