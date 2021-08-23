أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لبداية عام دراسي آمن وسط منظومة من الخدمات، وصولاً إلى عودة حضورية آمنة بالشراكة مع فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، التكلفة الإجمالية للعقود المستمرة للصيانة العامة للمباني المدرسية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة ونظافة المباني بلغت 84013905 ريالات، تضمنت صيانة 957 مبنى مدرسياً بتكلفة 42417872 ريالا، وصيانة أجهزة التكييف والتبريد في 601 مبنى بتكلفة 15485726ريالا، إضافة إلى صيانة 80 مبنى إدارياً بتكلفة 17897306 ريالات، فيما جاءت الميزانية التشغيلية لنظافة 968 مدرسة بقيمة 4927800 ريال، وبلغت ميزانية الإجراءات الاحترازية للمدارس بقيمة 3285200 ريال. إلى ذلك، اعتمدت الإدارة إحداث 50 مدرسة لتطبيق الطفولة المبكرة في قطاعات التعليم في المنطقة، وتقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات وذلك ضمن خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، ورفع نسبة التحاقهم في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى غرس الثقة فيهم، وتنمية مهاراتهم، وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية، في حين بلغ عدد فصول الإسناد 345 فصلاً، وإجمالي طلاب الصفوف الأولية بمدارس الطفولة لهذا العام 8085 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الروضات التي فيها نمو، والروضات المحدثة 20 روضة تضم 660 طالبا وطالبة. إلى ذلك كثفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة من جهودها، لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فايروس كورونا، وحثهم على المبادرة بتلقي الجرعات وفق ما أقرته وزارة الصحة حيث بلغت نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم 95%، و 92% في مكاتب التعليم، و88% للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، وأكثر من 62 % للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 وذلك بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100%. وفي مجال المقررات، تم ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية إلى 535 مدرسة وبنسبة تجاوزت 99.26 % ومن خلال برنامج إلكتروني يعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف وبشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم، فيما أتمت الإدارة توريد 3228 مقعداً وطاولة بقيمة 400 ألف ريال، و384 سبورة بورسلان بقيمة 192 ألف ريال، وصيانة 80 مختبراً للبنين والبنات بكلفة بلغت 412 ألف ريال وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتجهيز أكثر من 600 حافلة وتعقيمها كخطوة أولية، فضلاً عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي من خلال برنامج نور. وفي إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، فقد تم تنفيذ 76 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها 7216 متدرباً، وتم تنفيذ 64 برنامجا للبنات، استفاد منها 4500 متدربة، وجرى إطلاق مبادرة «جوّد» لتقديم برامج نوعية لـ 10 آلاف إداري وإدارية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس. وفي ما يخص الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا، فقد تم تأمين 74827 مادة وقائية، شملت 11456 معقم يد و11456 معقم أسطح، و20126 مناديل رول، و29787 صابون يد، و 2002 جهاز قياس حرارة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد الفايروس. وأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، أن المعلمين والمعلمات، وتزامناً مع عودتهم مطلع الأسبوع الحالي، يؤدون أدوارا عظيمة ومحورية داعياً إلى تسجيل قصص نجاحهم سواء كان ذلك حضورياً أو عن بعد، ومعبراً في ذات الوقت عن اعتزازه بفرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي آمن، في ظل دعم القيادة الرشيد، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلاب ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة. وكانت قيادات الإدارة، قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعرض سير العمل من تحديات.