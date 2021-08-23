ساهم فريق طبي بمستشفى بيش العام بمنطقة جازان في تعافي مريضتين من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كوفيد 19 وذلك باستخدام تقنية الإيكمو، تكللت بالنجاح.

وأوضحت صحة جازان بأن المريضتين دخلتا المستشفى وكانتا تعانيان من الإصابة بفايروس كورونا في حالة ولادة حرجة، وعلى الفور تم التعامل مع المريضتين وإجراء عملية قيصرية بنجاح أدخل فيها المولودان للعناية المركزة للأطفال وحالتهما مستقرة، فيما احتاجت المريضتان إلى تدخل فريق متخصص من برنامج الإيكمو والذي بدوره عمل على تقييم حالة المريضتين وتركيب القساطر والبدء في تروية القلب والرئتين، وتم نقل المريضتين لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة ببرنامج الإيكمو وتماثلتا للشفاء.

وبينت بأن جهاز الأكسدة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، يعمل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق أوالفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها.

وأضافت صحة جازان بأنه يتم استخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد معا، فهو عبارة عن جسر يعطي للقلب والرئتين فرصة للتعافي، إضافة إلى علاج الأطفال والبالغين المصابين بفشل شديد في وظائف القلب أو الرئتين أو كليهما.