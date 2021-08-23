وقعت جامعة بيشة عقدًا مع الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» لنقل الطالبات في جميع فروع الجامعة (بيشة، بلقرن، النماص، تثليث) لمدة 3 سنوات، يشمل نقل نحو 9 آلاف طالبة عبر 88 حافلة حديثة الصنع وفق أحدث مواصفات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية اللازمة، والمزودة بنظام متابعة حركة الحافلات عبر نظام (GPS) الإلكتروني.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي أن توقيع العقد يأتي تأكيدًا على ما تحظى به جامعة بيشة ومنسوبوها من اهتمام ورعاية ودعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبمتابعة مباشرة من وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار للنهوض بالتعليم العالي نحو مصاف الجامعات العالمية، مشيرا إلى حرص الجامعة على بناتها الطالبات وتهيئة الجو المناسب لهن في إيصالهن من وإلى الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة والإمكانات الحديثة في وسائل النقل الحديث، مضيفًا بأنه تمت مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق برتوكولات الوقاية من فايروس كورونا أثناء صعود ونزول الطالبات، وأيضًا داخل الحافلات تحقيقًا لمستهدفات خطة العودة الحضورية الآمنة.