حدد الدليل الإرشادي الوقائي الذي أصدرته وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز (وقاية) للعودة إلى المدارس (١١) سلوكاً، تمثل خطورة عالية لخصها الدليل في تنقل الطلاب بالحافلة دون ترك مسافة متر ونصف بينهم، والتزاحم عند الدخول والخروج من المدرسة والطابور الصباحي والفصول الدراسية دون تباعد والأنشطة الجماعية مثل حصص التربية البدنية أو المعامل دون تطبيق التباعد ومشاركة الأدوات بين الطلاب وارتياد المقاصف وقضاء الفسحة في الفناء دون تباعد وعدم وجود آلية لرصد الحالات التنفسية عند الدخول للمدرسة. ومن السلوك الخطرة طبقا لما جاء في الدليل عدم وجود آلية تطهير للمرافق أو عامل مدرب وعدم وجود مرشد صحي مدرب على أساسيات مكافحة العدوى وعدم وجود منطقة أو مكان عزل للحالات التنفسية. وبين الدليل أن تنقل الطلاب بالحافلة المدرسية مع التباعد وفي الفصول الدراسية مع وجود تباعد وتهوية جيدة والأنشطة الجماعية مع التباعد وعدم المخالطة تعد خطورة متوسطة أما قضاء الفسحة في الفصل الدراسي وتناول وجبة الإفطار فتشكل خطورة متوسطة، فيما يشكل التعلم عن بعد وأي نشاط يتم تطبيقه عن بعد خطورة منخفضة. وشدد الدليل على ضرورة تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من حافلات نقل الطلاب باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن ٥٠٪ وتجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي على أن يتولى سائق الحافلة أو المرافق التأكد من تعقيم الطالب لليدين وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق والتخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام معقم الأيدي يحتوي على 60% كحول على الأقل في أقرب وقت ممكن عند الوصول وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة وترك الصف الأول من الحافلة فارغًا مع التزام الطلاب بذات المقعد طوال وقت الرحلة وعدم السماح بوقوف الطلاب داخل الحافلة خلال الرحلة وألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.