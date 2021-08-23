دعت المملكة المجتمع الدولي إلى دعم أفغانستان للمرور من محنتها، والتشجيع على الوصول لتسوية سياسية شاملة في البلاد. وقال مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح بن حمد السحيباني، في كلمته في اجتماع المندوبين للدول الإسلامية بجدة لمناقشة الوضع في أفغانستان أمس، إن «المملكة عاشت مع الشعب الأفغاني منذ بدء معاناته»، مضيفا «جهودنا تجاه أفغانستان كانت ولا تزال مستمرة عبر المسارات الإنسانية والتنموية والسياسية». وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين دعا الأفغان إلى طي صفحة الماضي. وأردف: «نحث المجتمع الدولي على المسارعة في تقديم الأعمال الإنسانية للشعب الأفغاني». وجدد السحيباني التأكيد على موقف السعودية الدائم إزاء دعم أفغانستان والدعوة نحو توحيد الصف. وتابع: «ندعو إلى تعزيز الجهود والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في أفغانستان بعيداً عن أي تدخلات خارجية». ولفت مندوب السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الشعب الأفغاني عانى كثيرا من ويلات الحروب، وحان الوقت لطي صفحات الماضي.