نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أمس، حفل تخريج الدورة 100 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، حيث كان في استقباله في مقر الحفل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان. وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، تلا ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم. حضر الحفل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة.