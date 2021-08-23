نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرّف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم بغسل الكعبة المشرفة.وسيغسل أمير مكة الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بماء زمزم المخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ستتم مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله بالحرمين الشريفين.