ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة خمسة مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد بمنطقة ملكان، وأوضحت أن الفرق الميدانية تمكّنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات؛ وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد، وتم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرةً إلى مصادرة 20 طناً من الحديد والخردوات، وضبط 17 عمود إنارة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1500 كغم لحوماً مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدةً ضبط 21 فرداً من العمالة المخالفة بواسطة الجهات الأمنية المشاركة، وإغلاق الأحواش فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.في غضون ذلك، رفعت أمانة العاصمة المقدسة، في أسبوع 636 سيارة مهملة، و402 سيارة تم نقلها من قِبل ملاكها قبل انتهاء المُهلة المحددة، ليصل إجمالي ما تم رفعه 1038 سيارة ضِمن نِطاق البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة.