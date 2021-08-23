كشف مصدر في صحة الطائف لـ«عكاظ»، استقبال مستشفى الصحة النفسية ٢٣ مريضا نفسيا منقولين من مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة. ونقل المصدر أن المرضى تم توزيعهم على أجنحة المرضى المزمنين حسب السعة السريرية والحالة المرضية بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.يشار إلى أن نقل المرضى النفسيين من مستشفى مكة المكرمة إلى مستشفيات الطائف وجدة، تم بعد تشققات في المستشفى الأمر الذي أثار تساؤلات وسط أهالي المرضى حول متابعة الأوضاع الصحية للمنومين في الطائف وجدة وتكبدهم المشاق والمسافات الطويلة للمتابعة والزيارة. وأيد الأهالي مقترحا قدمته «حقوق الانسان» بفتح أحد المستشفيات المغلقة بالمشاعر المقدسة كحل مؤقت لحين النظر في وضع مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.