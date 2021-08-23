عاد المعلمون والمعلمات -مشاعل النور والضياء- إلى مدارسهم حضوريا أمس (الأحد) في كافة مناطق ومحافظات السعودية بعد حصولهم على جرعتي اللقاح استعداداً لعام دراسي استثنائي جديد بعد استكمال البرامج التدريبية والتطويرية، خصوصاً ما له علاقة بالمناهج والخطط الدراسية الجديدة، والاستمرار في متابعة تحضير دروسهم، ورفع الواجبات والأنشطة اليومية، وتهيئة جميع الطلبة على استخدام منصة «مدرستي» بالتزامن مع العودة الحضورية، إلى جانب الاستعداد للاختبارات الدورية، بما في ذلك متابعة أسبوعية للطلاب المشاركين في تلك الاختبارات وحثهم على تنمية مهاراتهم الأدائية. وثمّنت وزارة التعليم جهود المعلمين والمعلمات في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، وثقتها في مواصلتهم لعطائهم ونجاحهم في أداء رسالتهم التعليمية، مشيدةً بتعاون كافة الكوادر التعليمية في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا والتحصين؛ حرصاًعلى صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر. ورفع التعليم الجاهزية المدرسية في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي لاستقبال منسوبي الهيئة التعليمية، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد حضورياً (الأحد) القادم، من حيث النظافة والصيانة، وتوفر أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة للمدرسة. في المنطقة الشرقية، أكد مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي استعداد كافة الإدارات التعليمية على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات. ووقف العتيبي أمس ميدانيا على عدد من مدارس تعليم المنطقة وتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة حرصاً على العودة الطبيعية مرحباً في الوقت نفسه بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم والبالغ عددهم قرابة 28 ألف معلم ومعلمة.وأشار المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية التي اتخذتها إدارة التعليم لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة ومنها إقامة حملة بمبنى تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات لتطعيم منسوبي ومنسوبات الإدارة ضد فايروس كورونا وفتح عدة مراكز لتلقي اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم.في الطائف، احتفلت إدارات المدارس بالمعلمين والمعلمات واستقبلتهم بباقات الورود والحلوى وسط تطبيق دقيق للإجراءات والتدابير الصحية للوقاية من فايروس كورونا. ورحب مدير التعليم الدكتور طلال اللهيبي بالمعلمين والمعلمات، مؤكداً على دورهم الكبير والفاعل باعتبارهم من مرتكزات النجاح في العملية التعليمية. وفي حائل، وقف مدير التعليم الدكتور منذر البليهد ومساعدوه ميدانيا على استعدادات العودة وجاهزية المدارس في جوانب النظافة والصيانة وتوفير أدوات ولوازم الإجراءات الاحترازية، ووجه البليهد بتخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ولجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية التعليمية صحيًا.وقف مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أمس، على عودة أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة بجدة ورابغ وخليص إلى مدارسهم، واطمأن من خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة وأهمية تفعيل تطبيق توكلنا لكافة منسوبي المدرسة. وأكد المسعودي أن المدارس تشهد جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات والمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزيتها وتقديم الدعم.