دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم (ولاية) حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج العام ١٤٤٢هـ للدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأعلن رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج كما يساعد الهيئة في التحقق والتأكد.

وتُبين الهيئة أن الخدمة تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم، كما أن هذه الخدمات تُقدم وفقاً لمنهج مجلس الإدارة بمتابعة من قبل رئيس المجلس الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة ستتم إتاحته اعتباراً من (الاثنين) 15 محرم 1443هـ من خلال الرابط التالي:

https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx