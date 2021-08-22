أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ«عكاظ» أن التعافي والمناعة الطبيعية بعد الإصابة لا تناسب ولا تقي ولا تمنع ولا تستطيع المقاومة ضد التحورات الجديدة ولا يعتمد عليها حاليا ولا تعتبر كافية؛ الأمر الذي يستدعي أخذ اللقاح. وحث المتحدث المتعافين على أخذ جرعات اللقاح واستكمال التحصين. مؤكدا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية، «نستبشر خيراً بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى الذي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل الحالات خلال هذه الفترة»

وأوضح المتحدث أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 33729408، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 384 حالة جديدة لفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (541994) بينها (4877) نشطة منها (1156) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد) بمشاركة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة الدكتور عماد المحمدي، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (528636) حالة بإضافة (737) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8481) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة.

من جانبه استعرض استشاري الطب الوقائي في «وقاية» الدكتور عماد المحمدي الإجراءات الصحية العامة للمجتمع والإجراءات الوقائية لعودة المدارس وتم العمل مع وزارة التعليم للخروج بدليل إرشادي يساعد الطلبة والكادر التعليمي وأولياء الأمور لتحقيق عودة آمنة. وأوصى الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

من جهة ثانية، أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح «موديرنا» لتشمل الفئات العمرية من 12-17 عاما في المملكة، وجاء قرار موافقة «الهيئة» على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادا على البيانات التي قدمتها شركة موديرنا وبينت أن لقاح موديرنا استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة.