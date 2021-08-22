كشفت حملة «كلنا أهل» التي قامت بمبادرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر وجود كمية من المواد الغذائية ملقاة على الأرض في منطقة برية بمحافظة الخرج؛ وعليها شعار الحملة.

وأكد المدير التنفيذي للحملة سعدون الوشيح، في بيان أن «هذه المواد الغذائية كانت مفقودة من الحملة، وتم الإبلاغ في حينه عن عدم وصول الشاحنة التي كانت تنقلها إلى وجهتها».

وأضاف أنه تم القبض على سائق الشاحنة وتبين أنه يحمل إقامة مزورة، ومسجلة عليه مجموعة من البلاغات الأخرى، وجارٍ التعامل معه وفق مقتضيات النظام.

وأكد أن حملة «كلنا أهل» لم تتأثر بهذه القضية الأمنية، إذ إن المتعهد المكلف من القطاع الخاص قام بتعويض الكمية المفقودة، ووصلت السلال الغذائية إلى مستحقيها خلال موسم الحج الماضي وفق ما هو مخطط له.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أنواعاً مختلفة من العبوات الغذائية الصالحة مبعثرة على الأرض في منطقة فضاء، وعليها ملصقات تحمل شعار حملة «كلنا أهل»