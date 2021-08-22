اعتدى مراجع على طبيب وطبيبة يعملان بقسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في ثاني حادثة اعتداء خلال أقل من شهر. وقال المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي وقعت الحادثة في قسم الطوارئ، حيث طلب المعتدي من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته أنهم بانتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه قام بالاعتداء عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، قام بالاعتداء عليه أيضا، مما استدعى تدخل رجال أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادثة، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأضاف قائلًا يحرص التجمع على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.