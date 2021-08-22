دفع الواجب الوطني والإنساني سائق إسعاف لقطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تطلبت حالته نقله من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وأوصل المريض إلى المجمع بسلام. وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها إلى حادثة مرورية شنيعة على طريق الخرمة_رنية نتج عن الحادثة وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة وركاب السيارة الأخرى. وأشار المتحدث بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة ولله الحمد، حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادثة في حينها، بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي. وسأل «الحميدان» المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، متقدما بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.