سجلت فرق العمل الميدانية لأمانة الطائف تفاعلاً سريعاً مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي تلقتها عبر مركز العمليات الموحد 940 وعبر تطبيق بلدي، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة الوزارة «صور وأرسل» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد على 800 بلاغ من إجمالي البلاغات الواردة التي بلغت 975 بلاغاً، بالإضافة إلى 20 بلاغا قيد التنفيذ، وتعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، ما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، وشملت البلاغات الواردة ملاحظات النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، وانطفاء أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

ومن جهته أوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة، ما يجعل المواطن والمقيم شريكاً أساسياً في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق «بلدي» للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: https://balady.gov.sa/