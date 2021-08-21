دعت وزارة الصحة الجميع إلى المسارعة لاستكمال الحصول على الجرعتين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للحماية من مضاعفات الفايروس، مؤكدة أهمية الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وتعقيبا على استفسار حول المدة الزمنية الموصى بها بين الجرعتين، لكل من لقاحي «أكسفورد-أسترازينيكا» و«فايزر-بيونتيك»، أكدت «الصحة» أنه ووفقا للتوصيات الحالية، يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، وهو ما يكشف عدم اختلاف المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين من لقاح لآخر.

كما أفادت التوصيات الحالية بأنه ينبغي حصول المتعافين من «كورونا» على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

يذكر أن إجمالي الجرعات المعطاة في السعودية حتى صباح اليوم (السبت)، بلغ 33,524,372 جرعة، منها 21,265,344 جرعة أولى، و12,257,791 جرعة ثانية.