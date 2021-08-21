وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي. وأكد الملك سلمان في اتصال هاتفي أمس (الجمعة) مع الرئيس التونسي قيس سعيد حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها. وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس.من جهته، أعرب الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.ووجَّه خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم تونس بشكل عاجل بالأكسجين الطبي ومستلزماته؛ للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا.‏وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن المساعدات الإضافية تشتمل على 3 آلاف أسطوانة أكسجين، و5 مولدات أكسجين لـ5 مستشفيات تونسية، وتأمين حاويات لنقل 200 طن من الأكسجين السائل، إضافة إلى تأمين المستلزمات الخاصة لدعم الأكسجين، مشيراً إلى أن المركز شرع في تأمين ونقل الدفعة الأولى من هذه المساعدات.