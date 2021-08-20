قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم خدماتها التشخيصية من خلال الفحوصات المخبرية التي بلغت 2.355.078 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول لعام 2021.

وأكد المتحدث باسم صحة حفر الباطن فيصل الشمري لـ«عكاظ» أن بنوك الدم استقبلت 3671 متبرعاً ومتبرعة فيما بلغ عدد الفحص ما قبل الزواج 1820 فحصا شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفايروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة وبنك الدم والفحوصات المناعية، حيث تم تقديم كافة الخدمات الطبية للمستفيدين من خلال الفحوصات المخبرية والبرامج التثقيفية سعيا لتوعيتهم ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفايروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها، إضافة إلى تقديم برنامج التثقيف والتوعية للمقبلين على الزواج من خلال عيادة المشورة التي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف التي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة الى إعطاء التطعيمات الثلاثية (الفايروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف) لجميع المقبلات على فحص الزواج.

هذا وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية لكافة أفراد المجتمع.