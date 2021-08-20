أعادت وزارة الشؤون الإسلامية افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة نجران، بعد ثبوت حالتي إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 194 يوماً إلى 2012 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.