نظمت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيسي يومي الأربعاء والخميس، ورشة عمل «تقييم المشاريع الرأسمالية»، بهدف التعريف بمحفظة المشاريع الخمسية لأمانة جدة ومشاريع المحافظات، وذلك برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وبحضور نائبه المهندس علي بن محمد القرني، ووكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد بن عبود القحطاني، ووكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني، فيما مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله العسكر، والمهندس محمد عبدالله الشهري، والمهندس عبدالعزيز سالم القحطاني، وعن هيئة كفاءة الإنفاق المهندس إبراهيم الناصر، والمهندس وليد القرني.

وتهدف الورشة لتحقيق المواءمة بالإنفاق الحكومي في المشاريع الرأسمالية الإنشائية التي تعدّ أهم دعامات ومحركات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أهميتها في إنشاء وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وفقا لرؤية المملكة 2030 وتطلُّعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعرض الورشة تعريفياً عاماً عن تقييم المشاريع المالية والاقتصادية والبيئية وآليات عمل كفاءة الإنفاق بما في ذلك مناقشة التقارير المُعدة ودراسة فرص المشاريع الحكومية بالمناطق المستهدفة، واقتراح مجموعةٍ من المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تخدم المدينة بمشاركة المجتمع والجهات المستفيدة، بالإضافة إلى أخذ آراء الجهات المستفيدة وتطلعاتهم المستقبلية حول الأمانة وخدماتها.