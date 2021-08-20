أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، أن أوقات العمل الرسمي ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، وذلك اعتبارا من تاريخ 1443/1/13 الموافق 2021/8/21 حتى تاريخ 1443/1/23 الموافق 2021/8/31.

ونبهت المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين إلى الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية في مايخص فايروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

ودعت السفارة إلى التواصل معها في حالة الطوارئ لا سمح الله على الأرقام التالية: هاتف السفارة: (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديية الطوارئ: (00639188073636)، (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي: (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين: (006567383855) أو على البريد الإلكتروني PHEMB@MOFA.GOV.SA.