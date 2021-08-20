أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (499) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (877) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5858) حالة منها (1234) حالة حرجة.ووصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى (540743) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (526436) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد سجلت (10) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8449) حالة وفاة.