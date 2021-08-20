مع قرب بداية العام الدراسي تسعد «عكاظ» بتقديم دليلكم الأمثل لاختياركم للمدارس الخاصة بمدينة جدة المتبعة للإجراءات الاحترازية اللازمة والمهيأة لاستقبال أبنائكم لتقديم أفضل طرق التعليم الممكنة حضورياً أو عن طريق المنصات التعليمية والبرامج المؤهلة لتكون سنة دراسية جديدة مليئة بالعلم والعمل. هدفنا توفير الخيارات المتعددة وتقديم المعلومات الشاملة لتمكين أولياء الأمور من اتخاذ القرار.كما تتيح «عكاظ» لقرّائها تصفح ملحق «دليل المدارس» الذي يصدر داخل عدد هذا الصباح على الموقع الإلكتروني للجريدة إضافة إلى تزويد القارئ بمعلومات عن عدد الطلاب في الفصل الواحد لمعرفة تمكّن المدرسة من إجراء المسافة الآمنة في ما بينهم. كما تستعرض جميع ما يهم القارئ في موضوع التسجيل في المدارس، ابتداء من طرق التواصل مع المدارس الموجودة في نطاق جدة للحصول على التفاصيل التي تهم الآباء مثل العنوان والمنهج المدرسي والمستويات الدراسية حتى الرسوم الدراسية للترم الواحد.تم اختيار هذه المدارس وفق ميزات ومعايير تتناسب من أجل الحصول على أفضل تعليم للأبناء ومن ضمنها: اعتماد تقنيات التعليم الحديثة كأساس في التعليم، الاِهتمام بالجانب الفكري والإبداعي للطالب، توفير البيئة التربوية المناسبة.وقد أثبتت الدراسات أن أهم ما يعكس إنتاجية المدارس هي البيئة الموجود والمتوفرة للطلاب وقد أصبحت البيئة من أهم المواضيع للتربويين ومعرفة كيفية تحقيق الأهداف التعليمية خلالها لخدمة المجتمع المدرسي كاملاً ويقصد بالبيئة المنظومة التي تحتوي على القيم والعادات والتقاليد التي تشكل ثقافة هذه المدرسة. ولا تقتصر البيئة التعليمية على عملية التعليم فقط وإنما العملية التربوية التي تخدم بيئة الطالب وبيئة التعليم والتعلم والبيئة الصحية الآمنة حيث أشارت الدراسات الحديثة إلى أنّ البيئة التعليمية تضمن الاستمرارية والفاعلية وتحقق للطالب التميز في التحصيل الأكاديمي وغير الأكاديمي وتوفر فرصاً قيادية من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية التي تنبع من رؤية مشتركة وأهداف تربوية حديثة توضع من قبل المجتمع المدرسي.