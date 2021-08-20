تأتي خدمة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور في الصف الأول الابتدائي واحدة من أكثر الخدمات أهمية، حيث من الضروري اتباع الخطوات بشكل سريع ودقيق ليتمكن ولي الأمر من إنهاء تسجيل أبنائه في نور بكل سهولة وفي خطوات سريعة. نظراً لتلك الأهمية التي يمثلها نظام نور وما يوفره من خدمات لأولياء الأمور، بشكل خاص هؤلاء الذين لا يستخدمون منصة نور من قبل ولا يعرفون الكيفية الصحيحة لتسجيل طالب في الروضة أو الأول الابتدائي، لذلك من الضروري أن نبدأ في شرح تلك الخطوات بشكل مبسط وسريع.هُناك اهتمام بالغ من المدَارس الأهليّة في تحمُّل مسؤوليّة الطلاب السعوديين عن المستوى التعليمي، مع إعلام أولياء الأمُور بكل ما هو مستجد عَن أبنائِهِم. قد تمنح المدارس الأهلية تراخيص لإضافة حصص دراسية أو زيادة الساعات الدراسية أو قد يتم منحها ترخيصاً لتعليم نهج مختلف يخدم أهدافها التعليمية. كما حددت وزارة التعليم رسُوماً على حسب كفاءة المبنى وتوفير احتياجاته من أثاث وأجهزة حديثة التقنية للطلبة السعوديين. وتتراوح رسوم التسجيل ما بين ١٠ آلاف إلى ٣٠ ألف ريال سعودي. وحددت الوزارة أيضاً معايير لكفاءَة المدرسة ونقصد بذلك:- تصنيف المدرسة السنوي تقييمها (التربوي - التعليمي - التقني).- منجزات المدرسة التربوية والتعليمية.ولدى المدارس الأهلية خدمات ثانوية لطلابها لمن ليست لديه وسيلة نقل من خلال توفير أحدث وسائل المواصلات الحديثة المجهزة بكافة وسائل الرفاهية والسلامة، وتمتلك المدرسة الأهلية مجموعة مميزة من السائقين ذوي الخبرة المؤهلين والمتأهبين للتعامل مع أي خطر لا سمح الله باحترافية ومهنية وذلك من أجل راحة وسلامة أبنائكم. وتسلّم رسُوم المواصلات نهاية كل فصل دراسي وتتراوح ما بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ ريال سعودي.