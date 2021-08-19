افتتح ‏أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، الطريق الرابط بين سراة محافظة النماص ومحافظة المجاردة بتهامة عسير، بمسافة تقدر بـ19.5 كيلومتر، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأطلق ‏أمير عسير مسمى «عقبة التوحيد» على المشروع، مشيراً إلى أن التوحيد بطولة جمعت القلوب مع الدروب ووحّدت السهل مع الجبل وأوفت بالوعد، ولذا حق لهذه الدروب أن تلبس ثوب البطولة.

ونوه الأمير تركي بن طلال خلال حفل التدشين بدعم القيادة الحكيمة الدائم واهتمامها المستمر بمشاريع المنطقة، وحرصها على إزالة التعثرات كافة، وتحقيق كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته، مثمناً لوزير النقل ونائبه وفريق العمل حرصهم وتفانيهم.

وأضاف: «طلبنا من أهالي المنطقة الصبر ومنا الوفاء والدولة -أعزها الله- عندما تعد تفي، وكل مشكلة في المنطقة سنواجهها بالتعاون في ظل إرادة الملك ومتابعة ولي عهده فلن يكون هناك تعثر في أي مكان».

من جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المشروع التنموي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز ترابط المناطق والمحافظات لمواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، ورفع تراتبية مكانة المملكة في جودة الطرق عالميًا لتصل إلى المركز السادس، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوهًا بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع النقل والخدمات اللوجستية التي تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة الحيوية والسياحية.