أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام طرح ٧٢ وظيفة إدارية وصحية وهندسية وتقنية للسعوديين والسعوديات على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية تعلن طرح ٧٢ وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والصحية والهندسة والتقنية على برنامج التشغيل الذاتي، وحددت الجامعة تاريخ التقديم على هذه الوظائف ولمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 14 محرم 1443، الموافق 22 أغسطس 2021، ويستمر التقديم حتى السبت 27 محرم 1443، الموافق 4 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa/ar.

وأضاف أن هذه الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط، ومن شروط التقديم على هذه الوظائف أن يكون قد حصل المتقدم على الحد الأدنى للمؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة من مستشفى مرجعي، والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز الاختبار التحريري لجميع الوظائف والمقابلة الشخصية والفحص الطبي وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة. وستكون الوظائف لكل من الأخصائيين (التمريض)، والأخصائيين (غير الأطباء)، والفنيين الصحيين، والمهندسين، والإدارة الصحية، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.

www.iau.edu.sa/ar