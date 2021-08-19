وقعت وحدة التحول الرقمي مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوسـت) مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع استكشافية تخدم التحول الرقمي، وتزيد من فرص تمكين التقنيات الناشئة مثل: «تقنيات الجيل الخامس، الطائرات بدون طيار، المركبات الذاتية القيادة، المدن الذكية، الروبوتات، وغيرها».

وتم توقيع المذكرة في مقر «كاوست» في ثول، حيث وقع الاتفاقية مدير إدارة التمكين الرقمي المهندس محمد الخليل نيابةً عن الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، فيما وقعها من كاوست جيسون رووس بصفته نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات في الجامعة.

وتم إبرام المذكرة سعيا إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة انطلاقا من رؤية المملكة 2030، حيث إن وحدة التحول الرقمي تقوم بتطوير دراسات بحثية لدعم صناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جامعـة «كاوست» التي تعتبر من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية، بالأخص من حيث إسهامها في مجالات تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ووضع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، وشركات جديدة قائمة على المعرفة، ومن حيث تأسيسها لشراكات مستمرة مع الصناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنية والإبداع.

وأوضح جيسون رووس أن كاوست تمتلك أسلوبا فريدا في التفكير الإبداعي والابتكار من خلال تمكين شركائها من استكشاف التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية في مختبراتها، كما أن الجامعة ترحب أيضا بالشركاء الذين يرغبون في الابتكار ويدعمون التطوير المشترك للأفكار والمشاريع التجريبية التي تقود الابتكار في المملكة ويمكن تطبيقها لاحقا في مشاريع ضخمة أخرى.

كما أكد المهندس محمد الخليل أن «هـذه المـذكرة تأتي في إطار توجه وحدة التحول الرقمي إلى توسيع قاعدة الشراكات وتبادل الخبرات، حيث نسعى أن تؤدي هذه الشراكة بين وحدة التحول الرقمي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوسـت) إلى إعداد وتطوير العديد من المشـاريع والدراسات الاستكشافية لأبرز القطاعات المهمة في المملكة».