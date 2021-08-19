أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 499 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 877 حالة، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 540,743 حالة، من بينها 5858 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1234 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 526,436 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8449 حالة وفاة.

وأوصت «الصحة» بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفايروس.

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.