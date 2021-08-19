بارك أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لجمعية التوحد بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة (مُدرك) الهادفة لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالاتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك والتركيز لديهم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي وعدد من أعضاء الجمعية. ورحب في بداية اللقاء بالجميع، واستمع إلى شرح من عضو الجمعية هدى البلوي عن المبادرة وأهدافها التي تعتبر أحدث الطرق العلاجية المبتكرة لعلاج أطفال طيف التوحد، حيث تقوم على بروتوكول (ستوب)، وهو عبارة عن برنامج حاسوبي ذكي يقوم بترشيح مكملات غذائية آمنة بعد دراسة السلوك الهرموني لمؤشرات دم معينه يتم إدخالها بالبرنامج الحاسوبي الذكي، وتحت إشراف طبي لإخصائي التغذية التي تهدف لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك لديهم، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.

ووجه أمير منطقة تبوك بتقديم كل العون والمساندة لإطلاق البروتوكول الخاص بالمبادرة لخدمة أطفال طيف التوحد لتمكين الاستفادة منه، وقال: إن هذا العمل يأتي نتيجة لما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من دعم ورعاية لهذه الفئة الغالية بالمجتمع، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد البروتوكول لخدمة هذه الشريحة الغالية وأسرهم.

وأعرب أمير المنطقة عن تمنياته للجمعية المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع، مثنياً في الختام على هذه المبادرة.

من جانبه ثمن الدكتور الضاحي لأمير منطقة تبوك الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية منه للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم الوطن وأبناءه في ظل القيادة الرشيدة.